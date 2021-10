Antonio Naranjo y Ramón Espinar han protagonizado un rifirrafe en La Roca a cuenta del rey Juan Carlos. "A mi no me parece normal que en mi país se le obligue al destierro al rey por razones que me parecen importantes para que abdique o no sea jefe de Estado, pero no para que esté desterrado", ha dicho el primero.

"¿En qué página del BOE se ha promulgado el destierro del rey? Lo que no se puede poner uno es formalista y legalista para lo que quiere, el rey se ha ido él porque le daba vergüenza quedarse", ha respondido Espinar.

Una respuesta a la que ha replicado Naranjo: "¿Por qué hay que ser más duro con el rey Juan Carlos que con Henri Parot? Porque los que decís que hay que ser más duros con el rey encontráis mil argumentos para ser blandos con la gente de ETA que es trasladada de una cárcel a otra".

"Os ha fallado el papa que os ha salido rojo y ya lo único que os queda es la monarquía y os ponéis nerviosos", ha dicho Espinar antes de que Nuria Roca cerrara el debate: "¡Que os calléis!".