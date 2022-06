Máximo Huerta lo tiene claro: está "muy a favor" de que en una familia "no se hable todo". El escritor ha hablado largo y tendido en La Roca acerca de las relaciones en una familia, las cuales "no tienen manual de instrucciones". "No vale un consejo a una familia ajena", valora Huerta.

"A veces una mirada, un silencio... hay una complicidad secreta. Soy de esa generación de que uno se va al bar y otra se queda en casa. Ahí hay una sinceridad", explica el escritor, que reconoce que no echa de menos aquellas conversaciones que no tuvo con su padre.

"El mayor de los silencios son esas conversaciones que no tuve con mi padre. Sé que existieron y que fueron por algo. Ahí había amor, y ya está", afirma.