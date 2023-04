Mamen Mendizábal habló en La Roca sobre la ley del 'solo sí es sí' y la decisión de Pedro Sánchez de pedir perdón a las víctimas por "los efectos indeseados" de la ley. En este sentido, la periodista expresó que entiende que "todo se manosea en campaña, todo es materia prima para el desgaste político", pero recordó que es una ley que "en el fondo habla de víctimas y de mujeres en su mayoría".

Por ello, dijo, le "gustaría que los políticos tuvieran un poco de decencia y no la manosearan". "No todo es manoseable. Está muy bien pedir perdón político, corregirse políticamente, sacar leyes que se sostengan y pedir perdón cuando no es así, pero en la campaña que viene ahora me da la sensación que vamos a bajar al barro como nunca, y para mí hay algunas líneas rojas", manifestó la periodista.