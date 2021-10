César Carballo ha hablado en La Roca sobre las críticas que recibe desde que sale en televisión. "Me gusta decir lo que pienso y eso a veces despierta reacciones de todo tipo", ha afirmado, tras lo que ha contado una anécdota reciente: "Hace días colgamos un vídeo científico y los primeros 60 comentarios eran 'Arderás', 'Vas a ir al juicio de Nuremberg' o 'Vas a caer'. Pero a mí eso no me preocupa porque creo que estamos haciendo algo bueno", ha manifestado.

En este sentido, el doctor ha dicho tener "la cabeza bastante amueblada", por lo que los comentarios en los que le "atacan despiadadamente" no me preocupan. "Lo que sí me preocupa es que las búsquedas en Internet sean 'César Carballo mujer' y 'César Carballo hijos'. Estas son las búsquedas que hay sobre mí en Internet", ha confesado, al tiempo que ha dicho que los comentarios le hacen "tener más fuerza".

Así, Carballo ha contado que las críticas no le han hecho tener miedo, algo que sí le ha ocurrido con el coronavirus: "En la primera ola tenía mucho miedo porque no conocíamos el virus. Yo me iba a casa pensando en decir a mi hijo que no me abrazase y a mi hija que no me diera un beso. Vi cómo muchos compañeros iban cayendo día a día", ha recordado.