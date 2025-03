Ramón Espinar, tajante: "Los autónomos no deberían pagar una cuota, sino un porcentaje de sus impuestos a Hacienda"

El analista político Ramón Espinar ha afirmado que "hay un factor endémico en la economía española que tiene que ver con que somos una economía que arrastra un volumen muy alto de economía sumergida, del que se deriva un modelo profundamente perverso, que es el de los autónomos en España". "Somos el único país de nuestro entorno que tiene una barrera de entrada fija a la actividad económica que es anacrónica y está mal", ha manifestado.

Así, Espinar ha defendido que "los autónomos no deberían pagar una cuota, sino un porcentaje de sus impuestos a Hacienda". Sin embargo, el analista político ha dicho que "se les cobra la cuota porque se presupone que van a defraudar, y porque el inicio de la actividad de los autónomos tenía que ver con actividades que el Estado asumía que no iban a cotizar, que no iban a hacer factura, que iban a cobrar en 'b' y que, por tanto que lo que había que hacer era poner una barrera de entrada a la economía a ese operador económico". "Eso es un error, por lo que nuestra arquitectura fiscal está mal hecha de partida", ha expresado.