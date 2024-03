Boris Johnson propone incluir fotos de barrigas en los productos ultraprocesados para frenar su consumo. Una iniciativa que no sorprende a Pilar Vidal, pues señala que es "algo muy cultural", ya que allí "hay un 'fish and chips' y una tienda de ultraprocesados una sí y una no".

"Vas a un supermercado y no son sanos porque la parte de la frutería es la más pequeña y la de la carne", apunta. Un hecho que, dice, tiene que ver con la rapidez y su forma de vida. "Tienen un problema cultural que va del desayuno a la cena que no lo tenemos nosotros", asegura.

Sin embargo, advierte que lo de adelgazar y engordar tiene "una condición de clase" porque "la comida mala es barata y la buena es cara". "Y es muy atractiva de comprar", añade Berni Barrachina, que indica que loa alimentos más nocivos tendrían que tener un etiquetado menos colorido.