Pilar Vidal habla del chico con el que supuestamente se besó la princesa Leonor: "No han transcendido ni sus iniciales, imagínate cómo es el secretismo"

En los últimos días la princesa Leonor ha vuelto a estar en el foco mediático. En esta ocasión se debe a que se han publicado imágenes en las que muestra una actitud de complicidad con otro tripulante del buque-escuela Juan Sebastián Elcano en Brasil. Según varios testigos, Leonor se habría besado con su compañero poco después de las imágenes.

Pilar Vidal ha puesto en valor en La Roca el hecho de que ni siquiera se sepa quién es este tripulante: "No han transcendido ni sus iniciales, imagínate cómo es el secretismo".

Nuria Roca también ha aplaudido que no trascienda su identidad para protegerle del interés mediático. "Me parece muy bien que no salga, porque si no este chico va a estar presionado", ha asegurado.