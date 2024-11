En la mesa de La Roca, Gonzalo Miró se muestra demasiado pesimista con la situación de la DANA y pone en manifiesto que se pudo evitar si el Ministerio de Transición Ecológica tuviera más medios económicos.

"Yo creo que toda esa transición ecológica requiere hacer una inversión, un cambio del modelo económico que hay muchos que no quieren hacer porque requiere un coste y ese coste no están dispuestos a asumirlo", apunta el colaborador de La Roca.

Gonzalo Miró pone como ejemplo una de las frases que ha comentado Francisco Cacho durante el programa. "Me quedo con una que ha dicho Cacho: 'El Ministerio de Transición Ecológica probablemente no tenga suficiente presupuesto'", para hacer frente a los cambios y prevenir mejor las futuras DANA.

Asimismo, el colaborador da a entender que si ahora, con un gobierno de izquierdas, es complicado dotar de más presupuesto a este ministerio, ¿qué pasaría si el mando del Ejecutivo central estuviera en manos del Partido Popular y Vox?

"Con un Gobierno de PP y Vox, ¿se aumentaría o disminuiría ese presupuesto en transición ecológica? Porque a mí esto que has dicho tú, Nuria, de 'a ver si hemos aprendido algo', yo no soy tan optimista. Pasó con la pandemia, que saldríamos mejores", señala Gonzalo Miró. Sin embargo, aclara que esta situación no lo ha mostrado.