Nuria Roca ha preguntado al actor Pepón Nieto por Isabel Díaz Ayuso. "Tú vienes de una familia de hosteleros, y durante la pandemia ha defendido al gremio, ¿qué te parece?", le ha cuestionado. Nieto ha reconocido que es un "fenómeno matemático", que empezó como "un pulpo en un garaje" y al final acabó presidiendo la Comunidad de Madrid, siendo un "fenómeno político y alguien que gusta mucho".

"Al principio decía barbaridades, como lo de los atascos o la pizza para los niños. Era una persona que me daba al sensación de que estaba mal medicada, y no pasa nada, que yo también he estado mal medicado, lo que pasa es que no he presidido la Comunidad de Madrid", ha explicado el actor. Cuando la presentadora ha reconocido que podría ser una de las primeras presidentas del Gobierno mujeres, el actor ha reaccionado con total sinceridad: "Dios no lo quiera". Para aclarar: "A mí no me gusta su discurso, pero estamos en democracia, y está ahí porque ha arrasado en las elecciones en la comunidad de Madrid y eso es innegable".