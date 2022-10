Casi por todo el mundo son conocidas las excentricidades de Elon Musk, el magnate que ha adquirido recientemente Twitter. A raíz de la última polémica del empresario, la periodista Sara Ramos ha lanzado una pregunta directa a la presentadora de La Roca: ¿cuál es el jefe más excéntrico que ha tenido? Nuria Roca ha confesado que, aunque ha tenido "muchos jefes", guarda un mal recuerdo de uno en concreto.

"Me pasó que haciendo informativos el editor de no me dirigía la palabra porque se pensaba que yo era modelo y que estaba allí por guapa. Al cabo de unos meses, cuando nadie me hablaba y me hacían bullying, un día me vio y me preguntó qué estaba haciendo. Le dije que estaba preparando el trabajo final de carrera, y a partir de ahí empezó a hablarme", ha confesado Roca, a lo que Juan del Val ha respondido: "Ese no es excéntrico, es tonto".