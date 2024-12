Nuria Roca, sobre la 'nueva nariz' viral de Lucas, de 'Andy y Lucas': "Parece que le han dado un puñetazo"

Lucas, de 'Andy y Lucas', se ha hecho viral esta semana por culpa de su nariz. El cantante ha posado en un photocall con la nariz un poco cambiada; sin embargo, tras hacerse viral, él ha asegurado que no se ha operado en ningún momento.

Sin embargo, desde La Roca, los colaboradores y la presentadora, Nuria Roca, se han mostrado un poco reticentes a las declaraciones del cantante. "Parece que le han dado un puñetazo", ha comentado Nuria Roca tras ver las imágenes.

"No es la nariz de antes, es otra… algo se ha hecho", ha asegurado la presentadora. Por su parte, Nacho García ha señalado que "la nariz no es 'transformer'" y que esta no cambia sin más. "Otra cosa es que tú tengas una enfermedad en el cartílago", apostilla el colaborador para después añadir que "ahí ha pasado algo".