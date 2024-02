Solo le bastan unos pasos a Nuria Roca para detectar los avances de Francisco Cacho para bailar. "Tú has mejorado de la semana pasada a ahora", le espeta la presentadora de 'La Roca', ante lo que el meteorólogo de laSexta admite: "Me he dado una clase de bachata para venir aquí y hacer el 'Cahito'".

Cacho explica que le han enseñado unos pasos y que ha acudido a una clase para "desencajar un poquito el esqueleto y poder saber los pasos básicos". Un salto cualitativo que Roca advierte al instante y vaticina: "Te vas a convertir en profesional".

Sin embargo, él reconoce que aún le falta algo de soltura y se ve "un poco tronco". Así que deciden poner en práctica esa mejoría y se marcan un baile en directo con el que el meteorólogo queda bastante contento: "No pensé que lo haría tan bien y que Nuria no se me caería. No tenía todas conmigo".