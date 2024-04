Sara Ramos abre un melón en el plató de La Roca: salir a la calle en pijama, ¿sí o no? Una nueva tendencia para ir al trabajo en China, según explica la periodista, mientras que un pueblo de Granada ha tenido que prohibirlo en el Ayuntamiento, porque "la gente se plantaba a hacer gestiones" en bata y zapatillas.

Incluso Nuria Roca "ha ido a trabajar en pijama" esta misma semana, concretamente para ir a 'El Hormiguero'. "Es pijama-moda, porque iba con el tacón puesto. Si te llego a ir con las pantuflas, entonces sí...", defiende la presentadora. Sin embargo, Nacho García lanza una pregunta: ¿se cambió después o ya se quedó en pijama? "Tengo que confesar que el jueves de El Hormiguero me fui a casa así. No me cambié, porque iba tan cómoda... pero me quité el tacón", reconoce.

Berni Barrachina, sin embargo, sostiene que ir por la calle en pijama "es de guarros". "No sé cómo olería Nuria ese día, pero seguro que olería a sudor, no tengo duda", bromea. "Estrenaba el pijama el mismo día", reivindica por su parte la presentadora, aunque el colaborador insiste: "Pijama es igual a olor a sudor". Juan del Val, a su vez, asegura estar completamente en contra: "Me parece una cosa sucia", asevera.

Sin embargo, Nacho García gana el debate con un argumento demoledor: "Si no se puede ir por la calle en pijama, ¿por qué hacen pijamas con bolsillos?", plantea.