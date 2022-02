Jordi Évole ha arrancado una nueva temporada de Lo de Évole con una entrevista al cantante urbano Morad, un programa que el propio periodista ha definido como "alternativo" en La Roca. "No sé si en muchos programas hemos visto en 'prime time' a un tipo como Morad, un chaval nacido en España pero de origen magrebí, sobre todo si no ha sido para criminalizar este colectivo", ha afirmado el reportero. Por eso, cree que "está bien que empecemos a hablar de esta gente de otra manera y, sobre todo, a escucharles".

"El discurso que tiene Morad nos hace mirar a esos barrios donde no siempre estamos mirando los medios de comunicación porque nos interesa más y es más espectacular la concentración de este domingo en Génova, pero hay muchos lugares de esta país que existen, están muy poblados y no estamos mirando", ha explicado Évole, asegurando que habrá gente que podrá verse representada con ello.

También considera importante esta entrevista en un momento como el que vivimos del auge de los populismos ultras "donde se está criminalizando a gran parte de esa población inmigrante". "Hoy a chavales y chavalas que saben quién es Morad, pero no entienden el fenómeno de la extrema derecha ultra. Si al ver la entrevista saben que cuando gobiernen esas personas, que no parece algo muy lejano, gente como Morad o su madre no podrán venir a España porque serán expulsados antes, igual se dan cuenta de lo que significa que haya gente xenófoba en nuestros gobiernos". "Si podemos poner nuestro granito de arena en eso, bienvenido sea también", reconoce el periodista.

De hecho, durante la entrevista grabada en Lo de Évole, Morad llega a afirmar que Marruecos es su país a pesar de haber nacido aquí. "No me han querido ver español en ningún lado", ha explicado.