El periodista Ángel Antonio Herrera recordaba, en este programa de La Roca, cómo fue su encuentro casual con la reina Letizia en una conocida cadena de grandes almacenes: "La conocía de cuando trabajaba en la televisión", reconoce en el plató, y era "la primera vez" que se encontraban desde que trabajaron juntos.

"Fue de una manera totalmente espontánea", describía a sus compañeros, a los que informaba de que se salieron un rato fuera del centro comercial: "Lo primero que hizo fue retirarse el pañuelo que llevaba en la cabeza para no ser reconocida y después me dijo: 'Mírame bien para que veas que no me he operado como dicen'".

Este encuentro, según enmarcaba el periodista, se remontaba a hace unos años, cuando "Urdangarín ya estaba a las puertas del asunto feo o metido de lleno". Pero su conversación no quedó ahí, la reina le reconocía lo siguiente: "Esto me preocupa mucho porque se meten conmigo por todo, porque Letizia es un tema que vende, por lo menos ya que me ves aquí suéltalo en televisión como si fuera tuyo", le pedía al periodista, que reconocía que se le hicieron "críticas ferocísimas desde un machismo oscuro". Puedes escuchar la anécdota al completo del periodista Ángel Antonio Herrera y la reina Letizia en el vídeo principal de la noticia.

(*) En laSexta.com recuperamos los mejores momentos de la hemeroteca de La Roca.