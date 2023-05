Melani Olivares visitó este domingo el plató de La Roca, donde presentó su primer libro 'Momento Re', en el que se abre y cuenta cosas que "políticamente son incorrectas", ya que, tal y como ella misma contó, habla sobre cómo es su familia o cómo se relaciona con ella, así como de algunas decisiones que ha tomado en su vida.

Así, la actriz reconoció que que "justo antes de ir a buscar a su hija Martina a Etiopía" se quedó "embarazada de alguien que no sabía quién era". "La decisión que tomé a partir de eso es algo sobre lo que se puede abrir debate", expresó, a lo que añadió: "Yo en ese momento no lo viví como algo así, sino como algo que yo quería. Yo tenía a mi hija que iba el martes a buscarla y me pregunté qué hacía yo con lo otro. Mi bebé era ella, y era allí donde yo quería ir".

Para Olivares, "las decisiones no son buenas ni malas, sino que son las que tomas por las circunstancias que te rodean y en el momento que las tomas", y defiende que "eso te hace crecer hacia un lado u otro". Además, la actriz destacó la importancia de cuidar la salud mental. "'Stop suicidios' está haciendo un trabajo brutal, frente a un Gobierno que no llega a cumplir las expectativas", criticó.