La colaboradora de La Roca, Marta Critikian, se ha sentado en el plató de para analizar la semana de los famosos. Sin embargo, antes de dar paso a su sección, la periodista ha dado una noticia que ha sorprendido a todos sus compañeros.

"Me queda un año para casarme, estáis todos invitados", ha anunciado Marta, tras desvelar que ha pasado el fin de semana en Oporto celebrando su despedida de soltera. Descubre cómo ha sido el fin de semana de la colaboradora en el vídeo de La Roca.

Tras conocer la noticia, Nuria Roca se ha sorprendido un poco, aunque ha confesado que ya se lo esperaba, pues durante la temporada pasada Critikian habló varias veces sobre el tema. "La presión ha funcionado", ha asegurado la colaboradora entre risas.

Además, Nuria Roca le ha prometido hacerle otra despedida de soltera, pero esta vez en el plató del programa. "Me parece bien, ya que he invitado a todo el mundo, ¡qué me salga a cuenta!", bromea Critikian.

Por otro lado, Berni Barrachina ha señalado que hacer la despedida de soltera con un año de antelación puede traer mala suerte. "Le da tiempo hasta de no cansarse", ha comentado el periodista.