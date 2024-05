Mamen Mendizábal visita La Roca para ir abriendo boca de cara al programa de Anatomía de que se emite este domingo sobre el secuestro de Melodie Nakachian, que terminó a los 11 días "felizmente y con la niña en casa", como describe Nuria Roca. "Pero, ¿qué sucedió? ¿Llegaron a pagar?", le pregunta.

"No se llegó a pagar en este caso, esto se sabe, aunque los padres estaban dispuestos a hacerlo", descubre, aunque la Policía fue bastante insistente en que no lo hicieran porque "pagando no iban a conseguir que les devolvieran a la niña".

Finalmente fue "la Policía quien liberó a la niña gracias a que uno de los secuestradores, cuando iba corriendo, se le cayó la cartera por la calle y dentro de ella llevaba información muy valiosa sobre el secuestro".