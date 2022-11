A raíz de la divertida anécdota del pasado sábado de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero - quien recibió la llamada de su madre en medio de un mitin -, Gonzalo Miró confiesa en La Roca la peor jugada que le ha hecho su móvil.

Y no una vez, sino varias. El colaborador ha confesado que, en algún momento, han aparecido fotos que no debían cuando estaba enseñando algún contenido interesante a personas que no son de su total confianza. "Algo con muchos rombos", especifica a preguntas de sus compañeros.

"De repente esa persona puede pensar que no te conoce bien del todo", relata Miró al mismo tiempo que asegura que no es culpa del móvil sino de él y de sus entornos.