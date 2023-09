Inma Cuesta habla de la agresión a una periodista mientras realizaba un directo en la calle y confiesa que le enfadó mucho cuando vio las imágenes. Además, reconoce que ella también ha sufrido situaciones similares y recuerda una que vivió en una discoteca cuando tenía 17 años.

"Me tocaron el culo que me levantaron", señala la actriz, y añade que se giró "para darle un hostia", pero cuando esta le pidió explicaciones al chico, este reaccionó de una forma que ella no esperaba: "Me levantó la mano para pegarme".

"No pude hacer nada", expresa, y asegura que nunca se le olvidará ese momento, ante lo que Juan del Val celebra que ahora estas situaciones no se vean como algo normal sino "algo que hay que perseguir".