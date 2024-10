La periodista Laura Arribas se preguntó "qué está pasando" con Isabel Pantoja para que no llene sus conciertos. "Este recinto era muy pequeño; era un recinto con muy pocas butacas", destacó sobre el último concierto de la artista en Madrid, al que ella acudió, tras lo que Nuria Roca le dijo: "¿De verdad había poca gente? Porque a la prensa nos gusta un drama....".

"Yo estuve allí todo el concierto y había bastantes butacas libres, y no había muchas butacas. No es llenar un WiZink Center, sino que era un sitio con poco aforo para público, y había bastantes butacas libres", subrayó Arribas. En ese momento, Pilar Vidal apostilló que "también es verdad que hace poco que vino a Madrid y sus entradas son caras". "No todo el mundo puede comprarlas", añadió Vidal.