España acogió más de 85 millones de turistas en 2023, según el INE, y, de ellos, la cuarta parte acabó en las islas Baleares. Es por eso que la población de estas zonas están saliendo a las calles para pedir medidas que mejoren la calidad de vida de la población. "Entre las reivindicaciones está poder vivir", comenta Juan del Val en La Roca, donde deja claro que estas no van "contra el turismo", pero que "habrá un momento en el que habrá que parar esto, no solo en las islas, también en el centro de las ciudades, como ya ha pasado en Barcelona o Madrid, donde la gente no puede vivir en un barrio".

"Esto hay que regularlo de alguna manera", se muestra tajante el colaborador, que la primera medida que impondría sería "perseguir lo ilegal y acotar".