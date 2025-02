Juan del Val: "Sí, ridiculizo a los terraplanistas, a los antivacunas y a los de que el hombre no ha llegado la Luna"

Según una encuesta, los españoles confían mayoritariamente en la ciencia. No obstante, el populismo científico va ganando cada vez más seguidores. Desde el plató de La Roca, Juan del Val da a conocer su opinión sobre aquellos que creen en teorías conspiranoicas como el terraplanismo.

"No puedes comparar a alguien que cree en Dios y en los milagros con un curandero. Esto es algo que no es científico. Cuando tú dices que la Tierra es plana, estás negando la ciencia, que no es lo mismo que creer en algo que no puedes explicar con la ciencia", comenta Juan del Val.

Asimismo, señala que estas personas tienen un "afán absoluto de llamar la atención y de estar en contra del mundo". "Sí, ridiculizo a los terraplanistas, a los antivacunas y a los que dicen que el hombre no ha llegado a la luna", termina diciendo el colaborador de La Roca.