Shakira ha afirmado recientemente en una entrevista que, en este momento, no está interesada en una nueva relación. Una información que Juan del Val, en La Roca, ha asegurado que no necesitaba saber.

"¿Qué necesidad hay de tener esta información? 'Es que no quiero tener novio'. Y a mí qué me importa Shakira. Si no quieres tener novio, no lo tengas. No es obligatorio", ha indicado el escritor.

Una afirmación que ha tenido respuesta de Nacho García: "¿De qué quieres que hable? ¿Del PIB? Tendrá que dar una entrevista diciendo que está contenta".