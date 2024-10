La salida de la cantante Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh sigue estando de actualidad, con opiniones diversas al respecto. El escritor Juan del Val también ha querido hacer su valoración este domingo en La Roca, donde ha sido tajante: "Ir a una tercera cantante es un error".

Según ha adelantado ABC, el grupo estaría buscando a una cantante tras quedarse sin cantante. "Yo de toda esta jugada no he entendido nada. No sé qué ha pasado exactamente", ha destacado Juan del Val.

Asimismo, el colaborador ha afirmado que "ir ahora a una tercera cantante es un error". "Yo creo que ahora todos estamos hablando de La Oreja de Van Gogh pero no sé si muy bien o...", ha zanjado.