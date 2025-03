Juan del Val, sobre la pandemia: "Es evidente que en Madrid pasaron cosas que tienen una defensa imposible"

Juan del Val ha hablado sobre todo lo que sucedió durante la pandemia del covid en la Comunidad de Madrid. Ha sido en La Roca, donde el escritor ha expresado su opinión y ha afirmado que hay cosas que son "innegables".

"Durante la pandemia pasaron cosas terribles. Supongo que en todas las comunidades autónomas, con decisiones que no eran las más acertaras en un momento de crisis. Hay cosas que son innegables, y los protocolos existieron. No sé si fueron 7.291 o 4.100, me da igual", cuenta.

Y continúa: "Esto es algo demasiado turbio como para exigir a la presidenta y a su jefe de gabinete un mínimo de sensibilidad con los familiares de las víctimas, y no siempre ha sucedido".

"En Madrid es evidente que pasaron cosas que tienen una defensa imposible, y por lo menos un poco de sensibilidad no estaría mal", concluye Del Val.