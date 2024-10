Marta Critikian expone en La Roca la última polémica en redes sociales protagonizada por Rocío Camacho. La influencer ha celebrado su 30 cumpleaños por todo lo alto, tal y como ella misma, ha mostrado en sus redes sociales. Sin embargo, se ha visto empañado por su falta de comunicación con una de las marcas que patrocinaban su fiesta de cumpleaños.

La influencer había preparado "un photocall" en su fiesta que parecía digno de "los Premios Goya", según ha explicado la periodista, en el que aparecía todas las marcas que colaboraban en el evento. No obstante, "entre todas esas marcas, una destacaba precisamente por no estar", señala Critikian, pues estaba tapado por unas rosas.

La empresa 'borrada' por Camacho era una conocida marca de jamones que, al parecer, no había terminado de llegar a un acuerdo con la cumpleañera. "Si no llegaron a un acuerdo, si a lo mejor Rocío Camacho quería jamón gratis y esta empresa no accedió", ha terminado diciendo la periodista.

Tras conocer la noticia, Juan del Val se ha posicionado a favor de la influencer. El colaborador ha asegurado que en esta vida todo "son acuerdos". Y además ha añadido un pequeño refrán para terminar de dar su opinión: "Ante el vicio de pedir, la virtud de no dar".

