Nuria Roca se ha colado en la lista de personas más influyentes. La revista 'Forbes' alaba, entre otras destrezas, la presencia de la presentadora de La Roca en redes sociales. Algo que no acaba de convencer a la propia periodista, que ha pedido opinión al resto de colaboradores del programa. Ha sido Sara Ramos quien ha cogido las riendas de la conversación para responder: "Estás en esa lista de personas influyentes por la presencia que tienes en redes sociales, por la cantidad de gente que te sigue y por el postureo, Nuria". Ella ha negado esto último de forma tajante: "Postureo cero".

"Os voy a ser sincera: si me hago una foto y salgo mal pues no la subo, y para subir una me hago 50", ha añadido Roca, que en este punto ha sido interrumpida por Juan del Val, que ha sido tajante: "Cuando me deis paso, cuento la verdad". ¿Cuál es la verdad? "Antes de empezar el programa o en cada pausa de publicidad te haces 112 fotos, de las cuales eliges aquella en la que tú sales bien", ha destacado el escritor, que ha recibido el reproche de Roca: "La cuenta de Instagram es mía, subo lo que me da la gana".