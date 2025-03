Juan del Val critica la gestión de Mónica García: "La ministra de Sanidad tiene mucho tiempo libre"

Las declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, han levantado polémica tras afirmar que los médicos en España "no están mal pagados". Aunque más tarde rectificó y pidió disculpas, sus palabras han generado críticas en distintos sectores, incluido el plató de La Roca.

La última declaración de la ministra de Sanidad, Mónica García, ha generado un gran revuelo. Durante una entrevista en 'Ràdio 4', aseguró: "Yo no creo que los médicos de este país estemos mal pagados", comparando sus salarios con los de los ministros. Sus palabras no tardaron en desatar la polémica, lo que la llevó a rectificar y pedir disculpas horas después.

Sin embargo, las críticas no han cesado. En la mesa de debate de La Roca, Juan del Val no dudó en cuestionar su papel dentro del Gobierno. "Yo creo que la ministra de Sanidad tiene mucho tiempo libre", comentó con ironía. Además, añadió: "No sé lo que hace ni a qué se dedica realmente", justificando su postura al recordar que las competencias en Sanidad están transferidas a las comunidades autónomas.