Juan del Val insiste en que sabe que conducir con tu hijo en un polígono sin que tenga el carnet de conducir no está bien. "Y lo digo ya para Twitter. Pero pasar, pasa", insiste en declaraciones en declaraciones en un programa de La Roca recopilado como uno de los mejores momentos de la temporada.

"Yo no digo que no está bien, pero si tu hijo se va a sacar el carnet de conducir y tiene que ir a la autoescuela a pagar unas clases, te lo llevas un poquito a un descampado en un sitio donde no haya tráfico o en el típico polígono donde no hay nadie y te enseño yo a conducir un poquito y las marchas", trata de argumentar. Sin embargo, Nuria Roca le interrumpe para insistirle en que eso no está bien.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de La Roca de 2023 que laSexta está recuperando como uno de los mejores momentos de cara al verano.