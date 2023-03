Los titulares de prensa suelen mencionar más frecuentemente el nombre de los hombres que el de las mujeres, un polémico tema que analizan en el plató de La Roca. "Si no te ponen mujeres futbolistas en los titulares no pueden generar el interés", afirma la actriz Abril Zamora en el plató, donde Juan del Val destaca que "el fútbol femenino no interesa" tanto como el masculino.

"A mí me encantaría que todo fuera igual, pero las cosas son como son", insiste el escritor, que afirma que el "fútbol masculino llena estadios y el femenino, de momento, no". "Hay que diagnosticar el machismo como un problema endémico, no de hombres" porque "es un problema social", resalta Juan del Val, que declara que "son igual de machistas los hombres que las mujeres".

"Me da la sensación que la persona que le pregunta a una mujer cómo compagina su tarea de madre con su profesión es indistintamente un hombre o una mujer", insiste Juan del Val.