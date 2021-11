José Sacristán ha hablado abiertamente sobre la posible vuelta a España del rey emérito estas mismas Navidades. Asegura el actor que para él, Juan Carlos I ha perdido interés y siente entre "pena e ira": "Me ha fallado, yo me creí su película". Es por eso que le trae "sin cuidado" si regresa o no.

Eso sí, opina que de venir a España "le va a joder las Navidades al rey", a un Felipe VI que Sacristán considera "un hombre respetable y muy a tener en cuenta". Además, sobre la actitud de Juan Carlos I y las cosas por las que ha sido investigado, Sacristán apunta: "Ni siquiera tiene la grandeza trágica, sino que es un lío de pesetas y de faldas. Una cosa cutre y esperpéntica".