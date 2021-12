José Bono, exministro de Defensa, ha manifestado en La Roca que se siente "orgulloso" de que España haya tenido "un líder" como Felipe González, "para el que era más importante el país que ganar una votación en el Congreso".

Además, el expresidente del Congreso de los Diputados ha hablado sobre la guerra interna del PP. "Lo que pase en el PP no me interesa mucho. Cuando las cosas les van mal, lamento decir que a mí no me da mucho disgusto porque yo no quiero que el PP tenga éxito electoral", ha reconocido.

En lo referente a Pablo Casado, el político socialista ha expresado que le parece "un buen chico", pero que parece "el inspector Clouseau, que se le abren las puertas al revés". "Pone a Ayuso de candidata y le sale respondona; hace una convención en Valencia, invita al canciller de Austria, y al día siguiente dimite; llega Sarkozy a la convención, y al día siguiente le imputan... le están saliendo muy mal las cosas y, a lo mejor, esto no es bueno para la estabilidad del voto", ha manifestado.