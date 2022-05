Juan del Val se encontraba comentando las ventajas del carnet de familia numerosa, cuando Melani Olivares le ha dicho: "Igual vamos a ser familia, cuidado". "Ese tema lo tenemos que tratar. No te lo ha dicho Nuria, ¿no? Este tema me mata", ha expresado la actriz.

En ese momento, la presentadora de La Roca ha señalado que sus hijos "se han conocido". "Yo te digo una cosa. Yo coincidí en un estreno con Melani y con Martina y es un escándalo", ha dicho Roca, tras lo que Del Val se ha preguntado que "quién con quién", en referencia a sus hijos y los de Melani Olivares. "Ahora te lo contamos fuera de cámara", le ha respondido la actriz.

Su alegato a favor de la acogida de niños

Asimismo, Olivares ha afirmado que "acogería a un niño o niña". "Hay ahora 45.000 niños en centros de acogida, y solo hay 6.000 que están con familias de acogida. Son niños que por lo que sea sus familias no los han podido coger. Muchos son bebés. Eso sí me gustaría hacerlo. Luego lo tienes que dar, pero todo lo que has dado a ese bebé... es algo que te llena muchísimo", ha expresado, tras lo que ha destacado que "las adopciones en España son gratuitas".