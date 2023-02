Itziar Castro ha hablado en La Roca sobre cómo afronta los insultos que recibe: "Cuando a mí me han insultado y me han llamado gorda, dices, vale, ¿y ahora qué?", ha expresado, al tiempo que ha defendido que "las palabras tienen el poder que nosotros les queramos dar, y las tenemos que relativizar". "En el momento en el que alguien te insulta con una palabra y tú le desarmas, se ha acabado el juego", ha subrayado.

En este sentido, la actriz y escritora ha señalado que "le damos mucho peso" a las palabras, sobre todo, "cuando eres adolescente y recibes bullying, porque no tienes las herramientas de poder decir que son palabras y que no te van a afectar". "Evidentemente te duelen, pero es importante la educación en valores y la salud mental", ha apuntado.

Así, Castro ha expresado que, en su caso, no hace "apología de la gordofobia, pero sí de ser feliz y quererse a una misma". "A partir de ahí, yo tengo una enfermedad que me trato, cuido mi alimentación, hago mis análisis. Pero detrás de lo que ves en una persona, hay mucho más, no solo el físico, aunque soy feliz y me quiero porque si no me hubiese querido cuando me hacían bullying y me pegaban o insultaban, no estaría aquí hoy", ha manifestado.