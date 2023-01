Ofiuco vuelve a ser protagonista un año más. Desde 2016, el bulo que habla acerca de la aparición de un nuevo signo del zodiaco vuelve a hacer acto de presencia. En el arranque de 2023, personalidades como Ibai Llanos o Edurne han hablado acerca de este supuesto cambio en el horóscopo, mostrando su indignación.

Sin embargo, nada ha cambiado. Según recoge la NASA, fueron los babilonios hace 3.000 años quienes descartaron la constelación de Ofiuco para hacer el calendario zodiacal en base a los 12 meses del año. Así, se quedaron las que todos conocemos: Acuario, Piscis, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario y Capricornio.

"¿Has escuchado que la NASA ha cambiado los signos del zodiaco? No, definitivamente no lo hemos hecho. En la NASA estudiamos astronomía, no astrología", aclaran, reconociendo que las historias antiguas de babilonios hablan de 13 constelaciones en el zodiaco.

"Eligieron una, Ofiuco, para dejarla fuera. Cuando los babilonios inventaron por primera vez los 12 signos del zodíaco, un cumpleaños entre el 23 de julio y el 22 de agosto significaba nacer bajo la constelación de Leo. Ahora, 3.000 años después, el cielo se ha movido porque el eje de la Tierra (Polo Norte) no apunta exactamente en la misma dirección", añadía la NASA.

Es decir, que la línea de la Tierra no apunta a todas las constelaciones igual, apuntando a Virgo durante 45 días pero a Escorpio durante solo siete: "Para hacer una combinación ordenada con su calendario de 12 meses, los babilonios ignoraron el hecho de que el Sol realmente se mueve a través de 13 constelaciones, no 12. Luego asignaron a cada una de esas 12 constelaciones la misma cantidad de tiempo".

En Twitter, la astróloga Esperanza Gracia ha sido contundente para quienes dudan acerca de este supuesto cambio en el horóscopo: "¿Es posible que siempre que os dicen que vuestro signo ya no es el que era, entráis en pánico y os lo creéis? Me niego a hablar de Ofiuco".