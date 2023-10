¿Hay mucho jefe tóxico en España? En La Roca hemos salido a la calle para hacer esta pregunta. "He tenido muchos malos jefes. Yo a ellos los echaría a la calle y les haría sufrir lo que yo sufrí", ha respondido un joven, mientras que otro hombre ha dicho: "Mal asunto. Yo no voy a contestar a eso".

Por su parte, otra mujer define a un jefe tóxico como "el que no te escucha, que está todo el día encima de ti, que te pone pegas...". Además, otra mujer cuenta su mala experiencia con un mal jefe: "No me valoraba. Yo me quedaba hasta cualquier hora trabajando", recuerda, tras lo que defiende que "un empleado cuando está contento trabaja mejor". Otras características de los jefes tóxicos, según los trabajadores, son que "piensan que solo tienen la razón ellos" o que "no cuida a su personal".