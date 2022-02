'El Mecha', exmiembro de los 'Latin King', ha accedido a hablar con La Roca sobre su paso por la banda. Con solo 16 años, 'El Mecha' entró en la banda, donde estuvo hasta los 29 años. "Me invitaron y decidí entrar. La verdad es que no sabía dónde me estaba metiendo hasta que me dieron la misión de apuñalar a uno de 'Los Nietos', que siempre fue una banda rival a muerte", ha afirmado.

Así, el hombre ha confesado que ha estado "involucrado en muchas cosas, asesinatos, reyertas". "He visto mucha sangre y muchas cosas feas", ha expresado, a lo que ha añadido que salía a la calle con "machetes, cuchillos jamoneros, puños americanos, pistolas de fogueo, adulteradas". "Cualquier tipo de arma servía con tal de matar a alguien", ha manifestado.