El golfista John Rahm ficha por la liga saudí con un contrato de alrededor de 500 millones, como ya lo hicieron en el ámbito del fútbol Cristiano Ronaldo, Benzema o Neymar. Según explica Edu Aguirre, en principio suelen ser jugadores que superan los 35 años, aunque apunta que, en 10 años, "la liga saudí será una de las mejores".

"Si te pones en la piel de alguno de ellos, me parece lógica esa decisión y a la misma vez me entristece", señala Juan del Val, que añade: "Se están comprando el mundo y me parece lamentable". Además, expone que, "cuando tienes que blanquear una imagen fichando a Jon Rahm, es porque tu imagen es el reflejo de lo que eres, un estado que no respeta los derechos humanos".

Gonzalo Miró cree que no todo el mundo reaccionaría igual ante un contrato millonario porque "habrá gente que prefiera estar cerca de su familia, en una ciudad donde se sienta como en casa o a lo mejor es un deportista que es homosexual y cree que el mejor sitio para desempeñar su trabajo no es Arabia Saudí".

El colaborador expresa que le parece "tremendamente hipócrita" que "si el fútbol se ha vendido a los árabes, se pretenda dar lecciones de igualdad o frente al racismo" e indica que "a lo mejor, lo que tienes que hacer es empezar por no venderte a estos lugares donde no se respetan los derechos humanos".