En el plató de La Roca se ha debatido largo y tendido sobre las exclusivas que los famosos conceden a las revistas del corazón y de la intimidad que pueden tener una vez se convierten en personajes públicos. Gonzalo Miró ha compartido su caso en el programa, explicando que él mismo ha tenido que acudir al Tribunal Constitucional en dos ocasiones para defenderse.

"¿Dónde pone que si yo vendo un embarazo me puedes sacar yendo a comprar el pan? Esto es un mensaje que ha terminado calando y parece que es real. He llegado dos veces al Tribunal Constitucional y me ha amparado diciendo que, aunque sea un personaje público, tengo intimidad, y esto lo dice el Tribunal Constitucional", denuncia.

El colaborador debate con Sara Ramos sobre el hecho de perder la intimidad por vender una exclusiva sobre su vida. "Si vendo un cuadro de mi casa no significa que puedes venir y decir 'me llevo este y este'", sentencia Miró.