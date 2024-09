Juan Carlos I ha creado una fundaciónjunto a sus hijas en Abu Dabi con la que el rey emérito buscaría poder transferir de forma más sencilla su herencia a las infantas Elena y Cristina, según avanzaba hace unos días el diario 'El Confidencial'.

Un movimiento que los colaboradores analizan en La Roca, donde Gonzalo Miró sostiene que "es evidente que la cifra" a la que asciende la fortuna del rey emérito es "infinitamente mayor que la que se sabe como salario como jefe del Estado". "Si no, ni estaría viviendo donde vive ni tendría el problema que ha tenido con Corina en Reino Unido", apunta.

No obstante, el colaborador destaca otro aspecto de este último movimiento: "Lo que me llama la atención de esta historia es que han dado un paso más en cuanto al desinterés por preservar la imagen de la Casa Real". Algo que, a su juicio, "se ve que al rey actual sí le preocupa". "Pero sí pensábamos que al rey Juan Carlos no, desde luego lo que queda demostrado ahora, si esto se lleva a cabo, es que a Cristina y a Elena tampoco", sentencia.