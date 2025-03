La "exclusiva" de Juan del Val sobre la serie de Isabel Pantoja: "Con absoluta seguridad, no se va a hacer"

Isabel Pantoja sorprendía a todos hace unas semanas confirmando su acuerdo con una productora para contar su vida a través de dos series: un documental y una ficción. El proyecto de la tonadillera incluiría material inédito y desvelaría momentos clave de su historia, incluyendo su paso por prisión.

Han sido muchos los 'celebrities' a los que se les ha preguntado estos días si formarían parte del proyecto y en el plató de La Roca han querido conocer todos los detalles.

Sin embargo, Juan del Val asegura, "en exclusiva", que las serie no llegará a ningún puerto. "Con absoluta seguridad, no habrá serie de Isabel Pantoja", sentencia el colaborador, quien no quiere dar pistas de sus fuentes, pero que "en el año 2018-2019 habló con un productor español que estaba trabajando con ella y eso no se va a hacer nunca en la vida".

"¡Será un voy y no voy!", comenta Juan del Val. "Porque no se va a atrever", afirma Nuria Roca."Lo que es verdad es que de momento, ninguna cadena o plataforma lo ha comprado", informa Berni Barrachina.