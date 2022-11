Antonio Campos ha explicado en La Roca en qué consiste el FOMO. Se trata de un acrónimo que se traduciría como 'miedo a perdernos algo'. Tiene que ver con el sentimiento que nos sobreviene cuando nos preocupamos por perdernos algún evento del que nos enteramos por las redes sociales. "El FOMO se hace evidente cuando crees que escuchas el sonido de un mensaje en tu móvil cuando en realidad no ha sonado, cuando sientes necesidad por contestar de contestar rápido a cualquier mensaje, o cuando necesitas retransmitir todo lo que te está pasando, aunque en realidad no te esté pasando nada, porque no hacerlo te genera angustia", ha indicado Campos, a lo que ha añadido que, por este motivo, los jóvenes son los más propensos a sufrirlo.

En este sentido, María Peláe ha opinado que "es algo que está totalmente extendido en la sociedad", tras lo que la psicóloga Ana Isabel Gutiérrez ha indicado que existe "el FOMO virtual, y también el real, que es en el que se quiere estar en todas partes.". "El que dice que tiene que estar a las 9:00 en un brunch, a las 11:00 en un mercadillo, a las 12:00 en una reunión... es el que lo sufre", ha señalado.