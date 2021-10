Nuria Roca ha descubierto este domingo que la principal zona de cultivo de arroz español no es Valencia. Equipo de Investigación reveló este viernes el secreto mejor guardado del sector, una noticia que no ha hecho mucha gracia a la presentadora de La Roca.

"El arroz no me lo toquéis", ha avisado Roca antes de ver las imágenes del último programa de Equipo de Investigación, donde se desveló que la región que más arroz produce por hectárea en todo el mundo está a orillas del Guadalquivir, en Isla Mayor. "Pueden hacer mucho arroz, pero el bueno de verdad es el de La Albufera, en Valencia", ha defendido Roca, tras lo que Juan Del Val ha comentado: "Yo esta información ya la sabía, pero jamás me he atrevido a decírselo por lo que podría pasar".