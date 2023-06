Dos empresarios finlandeses son multados por exceso de velocidad y exponen su caso en redes sociales, pues las sanciones llegan a los 50 mil euros en un caso y a los 100 mil en el otro. Esto ocurre porque en países como Finlandia, Suecia o Alemania el sistema de pago de multas de tráfico es progresivo, en función de los ingresos que obtienes.

¿Podría trasladarse a España? Nuria Roca cree que el asunto "da para debate" y Juan del Val está en contra de esta medida porque un delito o una falta, sean los que sean, "tiene que ser igual para todo el mundo".

Nacho García cree que una multa de cien euros para alguien que no tenga muchos recursos no es lo mismo que para alguien que sí los tiene y la presentadora expone: "No sé si tiene más afán recaudatorio que la de que la gente se lo piense más".