El periodista Xavier Sardà ha tenido una revelación en pleno debate sobre las bajas por dolores menstruales planteadas por el Gobierno. En La Roca, Sardà reconoce que tenía "dudas", pero se le disiparon cuando vio la reacción de "la 'derechona' o la presidenta de la Comunidad de Madrid", Isabel Díaz Ayuso, ante esta medida social.

"Estas reacciones son las que me han hecho posicionarme en un sentido favorable. ¿Por qué no legislar algo que forma parte de la realidad?", se pregunta Sardà. El periodista ha criticado las reacciones "adversas, cínicas y fachas", las cuales cree que hay que "relativizar". "Lo más razonable es dudar, y yo dudo, pero no me atrevo a ser categórico", defiende.

"Imagino que algo que es doloroso con una intensidad que los hombres apenas podemos imaginar hay que reglamentarlo, sin que eso suponga un demérito profesional para las mujeres", valora.

