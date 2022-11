Florentino Fernández ha hablado con Nuria Roca sobre la nueva película 'A todo tren 2: sí, les ha pasado otra vez' en la que comparte reparto con compañeros excepcionales como Paz Vega, Santiago Segura, Paz Padilla y Leo Harlem. Además, el humorista ha querido tener un detalle con los colaboradores de La Roca llevándoles una tarta de queso que ha hecho él mismo.

El cómico, que acaba de cumplir 50 años, ha hablado de la edad con Nuria Roca: "No noto nada extraño, igual que con los 40", ha expresado, a lo que la presentadora ha respondido: "Pues a mí no me ha hecho ninguna gracia", al tiempo que ha admitido que ella también tiene 50, algo que ha sorprendido a Fernández. "El tema de cumplir los 50 no me ha sentado bien. Ni lo he celebrado", ha manifestado Roca, quien ha dicho que ahora se nota "más cansada".