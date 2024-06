El 22 de junio se celebra el Día Mundial de las Mujeres sin Ropa Interior y Sara Ramos ha aprovechado la ocasión para preguntar a sus compañeros qué piensan sobre llevar ropa interior.

"Depende de qué ropa interior. En las mujeres, están el sujetador y las bragas. Voy a poner el amarillo porque los sujetadores oprimen mucho", ha comenzado respondiendo Nuria Roca.

Por su parte, Juan del Val ha sido el único de la mesa que se ha mostrado completamente a favor de no llevarla. "¿Quién no ha quedado con su chica a cenar y ella no se ha puesto?", ha preguntado al resto de colaboradores.

En ese momento, todas las miradas se han centrado en Nuria Roca, que no podía evitar sonrojarse. "Yo no sé con quién habrá quedado mi marido", ha indicado entre risas. Un momento que él ha intentado aprovechar para explicarse, pero ella le ha cortado. "Déjalo, que desvaría", ha señalado.