La comparativa de Juan del Val de España y EEUU: "Aquí no se concibe que por no pagar un seguro se muera de cáncer"

En este vídeo recuperado de 'La Roca', el escritor y colaborador del programa, Juan del Val realizó una comparativa con Estados Unidos y España en lo que al "concepto de lo privado y lo público" se refiere.

"El concepto de lo privado y lo público no es el mismo en España que en EEUU. Es mejor sistema el nuestro, infinitamente, pero allí hay un concepto que tiene que ver con lo cultural que es que lo que te puedes pagar te lo pagas y lo que no pues no", explicó. El colaborador llevó al plano médico el debate, hablando de los seguros: "Aquí no podemos concebir que una persona, por no pagar un seguro, se pueda morir de cáncer. Allí se asume".

"Piensan que es mejor pagar menos impuestos y poderte costear el seguro privado. A mí me parece una barbaridad, pero culturalmente, sobre todo en el centro de EEUU, lo plantean así", concluyó.