En la sección 'Joyas del Periodismo', el cómico Nacho García recopila en La Roca algunos de los momentos más curiosos que se han visto en la tele en los últimos días. Uno de ellos ha sido el momento en el que un reportero de 'Trece TV' habla sobre los refugiados ucranianos y cuenta: "Es gente como tú y como yo, he visto bolsos de Dolce & Gabbana y ropa de Louis Vuitton. Es gente que podría estar en Madrid perfectamente, como nosotros, y que viven en unas condiciones deplorables".

Además de comentar este momento, Nacho García ha querido mandarle un mensaje al reportero y a quienes piensen como él. "Puedes empatizar con gente que viene de una guerra aunque no tengan bolsas de la misma marca que tú, de hecho, aunque no sean blancos se puede empatizar", ha comentado irónicamente.

Según recoge 'FórmulaTV', el reportero Íñigo Palomar se ha disculpado, tras las críticas que ha recibido por su conexión. "Me ha molestado lo ocurrido porque es un momento de improvisación con Antonio Jiménez, donde intentamos darle naturalidad. Quizás he pecado de juventud e inexperiencia, porque llevo muy poco en la televisión. No me supe explicar bien", ha explicado al citado medio.

Además, en sus redes sociales, explicaba: "Después de haber estado en Ucrania lo que quería expresar es que da igual que tengas un bolso, que tengas lo que sea, que la guerra no entiende de clases y que vas a hacer la cola de seis horas para entrar a Polonia".